Готовят резервы: военный эксперт предположил, где могут ударить россияне

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что вскоре россияне попытаются осуществить очередное наступление, так что ближайшие недели станут критическими и решающими. Некоторые аналитики считают, что оккупанты могут приурочить его к 9 мая, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи.

Потенциальная возможность для наступления действительно есть. Противник имеет резервы. Об этом 24 Канала сказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко.

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Где может ударить враг

Как отмечает военный эксперт, Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию. Ее не останавливают юридические документы, регламентировавшие 300 тысяч военных. На самом деле уже призвано более полумиллиона, из них около 350 тысяч уже отправлены на фронт, а 150 – 200 тысяч проходят подготовку на полигонах России и Беларуси.

Кроме того, восстанавливается бронетехника, хоть и старая. Формируются соответствующие группировки, которые могут применяться в дальнейшем. С военной точки зрения они могут использоваться для поддержки сил, действующих на Востоке.

Но чтобы рассредоточить наши усилия, они могут нанести удар между Черниговской и Сумской областями, там лучше логистика. Вариант из Беларуси, о котором в прошлом году постоянно говорили, тоже возможен. Хотя на это нужно время. С логистической и военно-политической точки зрения он сложнее,

– объяснил генерал-лейтенант ВСУ в запасе.

Ситуация на фронте меняется каждый день. Следовательно, окончательное решение, отмечает Романенко, захватчики будут принимать по готовности резервов.

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