Потенційна можливість для наступу справді є. У противника є резерви. Про це 24 Каналу сказав – генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко.

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Де може вдарити ворог

Як зауважує військовий експерт, Росія продовжує проводити приховану мобілізацію. Її не зупиняють юридичні документи, які регламентували 300 тисяч військових. Насправді вже призвано більше ніж пів мільйона, з них близько 350 тисяч вже відправлені на фронт, а 150 – 200 тисяч проходять підготовку на полігонах Росії та Білорусі.

Крім того, відновлюється бронетехніка, хоча й стара. Формуються відповідні угрупування, які можуть надалі застосовуватися. З військової точки зору їх можуть використовувати для підтримки сил, які діють на Сході.

Але, щоб розосередити наші зусилля, вони можуть завдати удару між Чернігівською та Сумською областями, там краща логістика. Варіант з Білорусі, про який минулого року постійно говорили, також можливий. Хоча на це потрібен час. З логістичної й військово-політичної точки зору він складніший,

– пояснив генерал-лейтенант ЗСУ у запасі.

Ситуація на фронті змінюється щодня. Відтак остаточне рішення, наголошує Романенко, загарбники прийматимуть по готовності резервів.

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