Строили, но не так плотно из-за обстрелов, – глава МВА о фортификации возле Волчанска

Председатель Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили рассказал о ситуации с фортификациями вокруг Волчанска. Чиновник заверил, что фортификационные сооружения в городе на границе с Россией были.

Однако Гамбарашвили отметил, что из-за российских обстрелов возводить фортификации в Волчанске было непросто. Кроме того, город в Харьковской области расположен прямо у границы с Россией.

К теме Артиллерии пока мало: в ВСУ рассказали, как происходит наступление россиян на Харьковщине

В Волчанской МВА рассказали о ситуации с фортификациями

Глава Волчанской МВА отметил, что фортификационные сооружения были построены, а также сейчас строятся, укрепляются. Но ситуация в городе была и есть крайне тяжелая.

Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно. Спасибо строителям и всем, кто работал. Крайне трудно. Потому что работать под обстрелами очень опасно,

– подчеркнул Гамбарашвили.

На уточняющий вопрос ведущей "Радио Свободы" о том, какие работы проводились до наступления российских сил, чиновник ответил, что "возможно, строительство не было таким плотным".

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом. И минометов, и артиллерии. Поэтому я еще раз повторяю: от Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения", – сказал председатель Волчанской МВА.

Кроме того, Гамбарашвили поблагодарил и военных, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения.

В Минобороны также высказались относительно "отсутствия" укреплений