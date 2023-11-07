Они готовились 3 месяца: в ВСУ ответили, сможет ли враг пойти в прорыв на Востоке
Несмотря на безумные потери, русская армия продолжает наступать на Востоке. В ВСУ проанализировали, насколько высока вероятность враждебного прорыва.
Россияне подтягивали резервы и готовились к наступлению на Востоке около трех месяцев. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.
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Противник хочет нас обездвижен
По словам подполковника, враг долгое время вел подготовку к штурмам. В то же время ВСУ это видели и понимали, а потому тоже готовились – укреплялись и подтягивали резервы.
Фитьо отметил, что основная задача россиян на Востоке – обездвижить украинские силы, остановить их, не дать возможности продвигаться вперед.
Мы это понимаем, мы понимаем, что даже по 100-200 метров, которые мы освобождаем, это движение, которое враг не может остановить. Он не успевает укрепиться и так проще выбивать его с нашей территории. Только во время движения мы сможем его отбросить из нашей страны,
– подчеркнул офицер.
Хотят ли россияне заморозить фронт на Востоке
Пока ничего не свидетельствует о том, что россияне своими постоянными атаками планируют заморозить боевые действия. Напротив, говорит Фитьо, враг активно готовится наступать – проводит штурмовые действия и не прекращает обстрелы.
Задача у оккупантов остается та же – выйти на рубеже Донбасса и Луганщины. Впереди у России – президентские выборы, а значит, им нужно чем-то похвастаться.
"Пока враг находится на украинской земле, у него нет перспектив", - подчеркнул подполковник.
Какая ситуация на восточных направлениях: последние новости
- На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное положение. Так, они пытались отвоевать позиции в районах Клещеевки и Андреевки, однако безуспешно. Кроме того, россияне вели неудачные штурмовые действия вблизи Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области.
- Силы обороны продолжают штурмовые действия на юге от Бахмута, наносят врагу потери и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Россияне наступают на Марьинку.
- Наступление окупантов на Авдеевку не прекращается. Противник совершает штурмы при поддержке авиации.