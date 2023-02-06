Российское нашествие начинает наступать из Кременной, – Жданов о вторжении оккупантов

Враг активно готовится к наступательным действиям на Востоке Украины. Впрочем, у россиян не хватает необходимой техники.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, президент России Владимир Путин все еще обращается к ведению войны по советским канонам.

Интересно Наступление России – это исключительно попытка сорвать контрнаступление ВСУ, – военный эксперт

Какие территории нужны россиянам

Олег Жданов сообщил, что наступление россиян, о котором все говорят, уже началось. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Это прорыв на Часов Яр и попытка расширить этот участок прорыва. Сейчас пошла активизация со стороны Кременной в направлении Лимана,

– подчеркнул он.

По его словам, не будет такого отдельного бронированного удара по какому-либо участку фронта.

"Они будут наращивать усилия и будут пытаться до 24 февраля осуществить хотя бы оцепление нашей группировки войск вокруг Северска", – пояснил военный эксперт и добавил, что именно в этих действиях и прослеживается цель россиян.

Так что такие планы враг хочет реализовать уже в ближайшее время. В частности, сегодня от Кременной, что на Луганщине, идет российское нашествие, которое ВСУ сдерживают.

Кстати, как заявляет Генштаб, они даже имеют частичный успех в лесах вокруг Кременной,

– рассказал Жданов.

Противостояние украинских защитников с россиянами по направлению Часового Яра наблюдается уже неделю.

По его мнению, число россиян будет только увеличиваться за счет воинских частей, которые они подтягивают на этот участок фронта.

Олег Жданов сообщил, какой план у россиян: смотрите видео

Как дела с оснащением российской армии

Олег Жданов рассказал, что россияне из мобилизованных формируют не мотострелковые, а стрелковые полки.

Разница в том, что в этих полках не хватает техники, особенно боевых бронированных машин,

– подчеркнул он.

По его словам, в стрелковом полку вместо танкового батальона может находиться танковая рота и не из 30 танков, а 10 танков.

"Основное средство передвижения этого полка – это тентованные грузовые автомобили, а не бронетранспортеры или боевые машины пехоты", – обратил внимание военный эксперт.

По его мнению, Путин пытается перевести эту войну и россиян в отечественную плоскость.

Они даже нумерацию полков берут из нумерации тех частей, которые были в составе Вооруженных сил СССР во время Второй мировой войны,

– сообщил Жданов.

Впрочем, россиянам все же не следует думать, что это поможет им захватить украинские земли.

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