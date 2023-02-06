Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, президент Росії Владімір Путін все ще звертається до ведення війни за радянськими канонами.

Цікаво Наступ Росії – це виключно спроба зірвати контрнаступ ЗСУ, – військовий експерт

Які території потрібні росіянам

Олег Жданов повідомив, що наступ росіян, про який всі говорять, вже розпочався. Мовиться про Донецьку і Луганську область.

Це прорив на Часів Яр і намагання розширити цю ділянку прориву. Зараз пішла активізація з боку Кремінної в напрямку Лиману,

– наголосив він.

За його словами, не буде такого окремого броньованого удару по якійсь ділянці фронту.

"Вони будуть нарощувати зусилля і будуть намагатися до 24 лютого здійснити хоча б оточення нашого угрупування військ навколо Сіверська", – пояснив військовий експерт і додав, що саме в цих діях і прослідковується мета росіян.

Тож такі плани ворог хоче реалізувати вже найближчим часом. Зокрема, сьогодні від Кремінної, що на Луганщині, іде російська навала, яку ЗСУ стримують.

До речі, як заявляє Генштаб, вони навіть мають частковий успіх у лісах навколо Кремінної,

– розказав Жданов.

Протистояння українських захисників із росіянами в напрямку Часів Яр спостерігається вже тиждень.

На його думку, число росіян буде тільки збільшуватися коштом військових частин, які вони підтягують на цю ділянку фронту.

Олег Жданов повідомив, який план мають росіяни: дивіться відео

Як справи з оснащенням російської армії

Олег Жданов розказав, що наразі росіяни із мобілізованих формують не мотострілецькі, а стрілецькі полки.

Різниця в тому, що в цих полках не вистачає техніки, особливо бойових броньованих машин,

– наголосив він.

За його словами, у стрілецькому полку замість танкового батальйону може бути танкова рота і не з 30 танків, а 10 танків.

"Основний засіб пересування цього полку – це тентовані вантажні автомобілі, а не бронетранспортери чи бойові машини піхоти", – зосередив увагу військовий експерт.

На його думку, Путін намагається перевести цю війну й росіян у вітчизняну площину.

Вони навіть нумерацію полків беруть з нумерації тих частин, які були в складі Збройних сил СРСР під час Другої світової війни,

– повідомив Жданов.

Втім, росіянам все ж не слід думати, що це допоможе їм захопити українські землі.

Останні новини з Донецького напрямку