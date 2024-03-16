Россияне будут наступать и летом, если Украина не устранит "структурные проблемы": анализ ISW

Российская армия, вероятно, продолжит попытки локальных атак весной, а также попытается подготовиться к новому наступлению летом 2024 года.

Об этом говорится в актуальном отчете Института изучения войны (ISW). При этом аналитики отмечали, что решающую роль в способности ВСУ удерживать позиции в ближайшие месяцы, играет помощь от стран Запада.

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"Российские силы попытаются сохранить темпы своих наступательных операций по всей линии фронта, чтобы помешать украинским войскам стабилизировать свои оборонительные линии", – говорится в отчете.

Россия будет использовать инициативу

Аналитики также считают, что россияне продолжат использовать преимущества инициативы на всем театре военных действий.

Российские войска будут пытаться осуществить переоценку своих наступательных усилий этой весной и летом, вероятно, надеясь воспользоваться возможными слабыми местами в обороне Украины,

– добавляют специалисты.

Отмечают, что российская армия может попытаться сохранить темп своих наступательных операций с любыми потерями, чтобы воспользоваться недостатком техники в ВСУ до того, как в Украину прибудет помощь от партнеров в сфере безопасности.

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