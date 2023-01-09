Попытка будет, но Украина может это предотвратить, – Фейгин о возможном наступлении из Беларуси

В Беларусь продолжают прибывать российские военные и техника. Активность россиян в Беларуси может свидетельствовать о подготовке нового наступления на Украину.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. Также Москва и Минск запланировали совместные авиационные учения, которые пройдут с 16 января по 1 февраля 2023 года.

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Фейгин считает, что Россия не отказалась от намерений захватить столицу Украины. Он предположил, что оккупанты могут готовиться к повторному наступлению с территории Беларуси.

"Я думаю, что российские войска попытаются наступать во второй раз. Ведь Северное направление – самое привлекательное для Москвы", – сказал правозащитник.

Почему россияне хотят повторить наступление с Севера

По его словам, в пользу вероятного наступления с территории Беларуси свидетельствуют 2 фактора.

Во-первых, Кремль очень соблазняет возможность снова атаковать Украину именно с Севера, ведь Киев расположен относительно недалеко от границы Беларуси.

Во-вторых, если Россия не планирует новое наступление на этом направлении, то для нее нелогично собирать там свои войска.

Москва еще в конце прошлого года перебросила в Беларусь около 15 тысяч военнослужащих. По мнению Фейгина, на самом деле российских оккупантов там может быть гораздо больше.

"По логике России нужны солдаты на Донбассе. Зачем же их тогда отправлять в Беларусь?" – отметил правозащитник.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Может ли российская активность в Беларуси быть просто провокацией

Он добавил, что существует версия, что якобы российские военные на белорусской территории проходят учения и боевое слаживание. Фейгин считает такое предположение нереалистичным. По его словам, и на территории России можно было найти место для учений.

Также существует предположение, что действия России в Беларуси – своеобразная провокация и попытка оттянуть украинские силы. Мол, чтобы Украина не отводила своих военных от границ Беларуси и не перебрасывала их на другие направления.

"Эта версия имеет право на существование. Однако слишком уж много суеты вокруг Беларуси. Если это все делается, чтобы отвлечь внимание, зачем Владимир Путин тогда летал в Беларусь? Зачем вся эта безумная активность?" – сказал правозащитник.

Чего боится Александр Лукашенко

Фейгин считает, что все-таки у России есть огромное желание начать повторное наступление на Украину именно с Севера. Правда, возможности страны-агрессора на сегодняшний день ограничены.

Во-первых, белорусский диктатор Александр Лукашенко отказывается присоединяться к наступлению со своими войсками.

Во-вторых, как отметил правозащитник, не вся территория Беларуси доступна россиянам. Вероятно, есть направления, откуда оккупантам разрешено наступать, а откуда нет.

По словам Фейгина, белорусским диктатором руководит, прежде всего, страх.

Лукашенко опасается, что даже если белорусские войска не будут участвовать в наступательной операции, территорию Беларуси все равно будут обстреливать. Беларусь станет мишенью,

– объяснил правозащитник.

Он добавил, что, по всей видимости, сейчас Лукашенко проводит переговоры с Путиным по поводу того, чтобы максимально обезопасить территорию своей страны.

Может ли Украина помешать наступлению оккупантов с Севера

В командовании Объединенных сил ВСУ ранее предполагали, что для наступления из Беларуси России нужно около 70 тысяч военных. Фейгин отметил, что такого количества у России сейчас нет.

"Они могли бы быть, если бы Беларусь согласилась предоставить свои войска для наступления. Однако, кто сказал, что нельзя быстро перебросить такое количество военных из России? Это можно легко сделать за месяц", – отметил правозащитник.

По его словам, в 2021 году страна-агрессор оперативно перебрасывала к границам Украины большое количество своих войск. Так что и сейчас такая передислокация вполне реальна.

Я склонен думать, что попытка будет (наступления на Украину с территории Беларуси – 24 Канал). Однако Украина может это предотвратить началом определенной мощной операции. К примеру, если Украина начнет наступать в Запорожской области,

– отметил Фейгин.

Он добавил, что тогда Москва будет вынуждена перебрасывать свои силы из Беларуси для обороны Крыма.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко