В ОТГВ "Северск" пообещали дать отпор врагу в случае их наступления на Сумщину

Пока продолжается наступление россиян на Харьковщину, ситуация на границе с Россией в Сумской области напряженная. Враг продолжает массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.

По словам спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.

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Враг хорошо готовится, но отпор будет жесткий

Вадим Мысник говорит, что враг стягивал определенные части в Сумскую область, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Сейчас наши военные отслеживают движения личного состава и техники размещенных там подразделений.

По словам спикера, протяженность границы с Россией на Сумщине – 560 километров. Это очень большой участок, и наша разведка отслеживает, где происходит концентрация сил противника и где они осуществляют наибольшие обстрелы. Также наши военные противодействуют попыткам врага разведать нашу оборону, используя ДРГ.

Мы готовимся к любому развитию событий. И если будет попытка наступательных действий и проникновения на территорию Украины – мы будем давать ответ,

– подчеркнул Мысник.

Прогнозы относительно наступления на Сумскую область