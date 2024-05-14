В ОТГВ "Северск" пообещали дать отпор врагу в случае их наступления на Сумщину
Источник:"Радио Свобода"
Пока продолжается наступление россиян на Харьковщину, ситуация на границе с Россией в Сумской области напряженная. Враг продолжает массированные обстрелы приграничных населенных пунктов.
По словам спикера оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника, только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали на Черниговщине и Сумщине 55 обстрелов.
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Враг хорошо готовится, но отпор будет жесткий
Вадим Мысник говорит, что враг стягивал определенные части в Сумскую область, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Сейчас наши военные отслеживают движения личного состава и техники размещенных там подразделений.
По словам спикера, протяженность границы с Россией на Сумщине – 560 километров. Это очень большой участок, и наша разведка отслеживает, где происходит концентрация сил противника и где они осуществляют наибольшие обстрелы. Также наши военные противодействуют попыткам врага разведать нашу оборону, используя ДРГ.
Мы готовимся к любому развитию событий. И если будет попытка наступательных действий и проникновения на территорию Украины – мы будем давать ответ,
– подчеркнул Мысник.
Прогнозы относительно наступления на Сумскую область
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов ожидает, что враг начнет продвигаться на Сумщине. Он утверждает, что наступление на Харьковщине продлится еще "три – четыре дня". После этого российская армия попытается наступать на Сумщину.
- По его словам, россияне с самого начала готовили наступление на этом направлении. Небольшие группировки сил россияне удерживают в приграничье с Сумской областью в ожидании возможности начать наступление. Впрочем, текущая ситуация на фронте пока не позволяет им осуществить свой план.
- Тем временем, враг продолжает массированно обстреливать приграничье Сумщины артиллерией и КАБами, готовясь к наступлению на этом направлении. Каждые сутки фиксируют более сотни обстрелов территории Украины.
- Вместе с тем, Буданов сообщает, что продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками на севере Харьковщины. Он предполагает, что Силы обороны стабилизируют фронт в течение ближайших дней.