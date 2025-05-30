В Сумской ОВА рассказали, что происходит на границе с областью и какая там линия фронта

На границе Сумской области с Россией ситуация остается сложной. Обстановка на линии боевого соприкосновения с врагом постоянно меняется, эвакуация граждан продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Сумской ОВА Олега Григорова в эфире национального маратона.

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Что сейчас происходит в Сумской области

Олег Григоров рассказал, что по состоянию на утро 30 мая враг пытается проводить наступательные действия в Сумской области.

"Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7", – отметил чиновник.

Глава ОВА подчеркнул, что в регионе сейчас принимают меры по эвакуации гражданского населения. Поэтому в настоящее время, несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой нашими Вооруженными силами.

На вопрос, сколько населенных пунктов сейчас контролирует в Сумской области враг Григоров не смог ответить. Он отметил, что линия фронта постоянно меняется.

Линия фронта гибкая. И мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных Сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Говориться может только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия,

– пояснил председатель Сумской ОВА.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке с фронта 30 мая рассказывали, что на Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков. Враг также нанес 14 авиационных ударов и совершил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

В то же время, согласно карты DeepState, в "красной зоне" в Сумской области сейчас находятся 4 села на границе. "Серая зона" охватывает 10 сел в регионе.