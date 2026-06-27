Соучредитель Fire Point рассказал, чем для Лукашенко опасно вторжение в Украину

Денис Штилерман ответил на вопрос о том, к каким последствиям для Беларуси может привести наступление на Украину. Главный конструктор Fire Point считает, что режим Лукашенко не сможет защитить себя.

Об этом Штилерман рассказал в беседе с "Pressing".

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Что сказали в Fire Point?

Соучредитель Fire Point ответил на вопрос о возможном наступлении из Беларуси. Он сказал, что Украина очень быстро отреагирует.

По мнению Штилермана, белорусская ПВО уступает российской. В случае втягивания страны в войну, в первые часы боевых действий Силы обороны могут нанести удары по объектам критической инфраструктуры, от которых зависит функционирование власти Лукашенко. Поэтому это может иметь серьезные последствия для белорусского диктатора.

Я думаю, что белорусы — не идиоты. Там они останутся совсем без всего в первые часы войны. Все, на чём Лукашенко живёт, будет уничтожено в первые сутки,

– заявил Денис Штилерман.

Таким образом он призвал Беларусь не участвовать в российской агрессии против Украины.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требование Александру Лукашенко, чтобы тот отключил ретрансляторы на своей территории, которые направляют дроны по территории Украины. В итоге разведка зафиксировала, что они прекратили свою работу.

Сейчас ретрансляторы действительно не работают. Но их могут включить для следующей массированной ракетно-дроновой атаки, заявил военнослужащий ВСУ. Впрочем, в Украине четко предупредили, что могут самостоятельно их уничтожить.