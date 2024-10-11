Россияне оккупировали 50 – 60 процентов Торецка, – глава ГВА

Вражеское наступление на Востоке продолжается. Враг наполовину поглотил Торецк. В ГВА раскрыли детали.

Сейчас под контролем Сил обороны остается только часть Торецка. Об этом в эфире телемарафона сказал глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, передает 24 Канал.

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Часть города потеряна

По словам Чинчика, за последние сутки противнику не удалось продвинуться дальше в городе. За вчера украинские военные не позволили врагу захватить ни одной позиции, ни одного дома, ни объекта критической инфраструктуры.

Глава ГВА подчеркнул, что захватчики не оставляют попыток взять город как можно скорее. Примерно 40 – 50 процентов Торецка находится под контролем ВСУ. Остальная территория уже под оккупацией россиян.

Тем временем в городе продолжается эвакуация. В населенном пункте остались еще примерно 1 150 человек.

Ситуация в Торецке: смотрите на карте

Ранее пресс-секретарь ОТУ "Луганск" сообщала, что россиянам удалось захватить несколько улиц в Торецке. Для продвижения по городу противник использует привычный метод выжженной земли. Враг разрушает все здания на своем пути.

Напомним, что оккупанты начали наступление на Торецк в конце июня этого года. В Институте изучения войны предполагали, что таким образом враг пытается поддержать свое продвижение в направлении Часового Яра и Покровска.