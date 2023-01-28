Что означает русское наступление на Угледар и где ожидать более сильного удара: анализ ISW
Источник:ISW
Президент России, как отмечает ряд источников, готовит наступление на Угледар, расположенный в Донецкой области. Какова может быть настоящая цель врага – читайте дальше.
О ситуации на фронте и вокруг Угледара отметили аналитики из Института по изучению войны. Они ссылаются на инсайдеров из Кремля, которые предупреждают о новом наступлении страны-агрессорки, которое может начаться в феврале или марте.
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Зачем России новое наступление
С журналистами общались русские чиновники и советники Кремля. Также имеющимися данными поделились другие знающие лица. Все они отметили, что Путин стремится провести новое большое наступление. По мнению диктатора, толерантность России к принятию причинно-следственных связей позволит выиграть войну в долгосрочной перспективе. И это несмотря на то, что она терпит поражение все это время.
По прогнозам составителей отчета, оккупанты в течение следующих шести месяцев могут осуществить решительное стратегическое действие. Скорее всего, это мы будем наблюдать в Луганской области. Прежде всего направленной активность врага будет направлена на возобновление инициативы. Более того, оккупанты будут стремиться довести до конца ряд операционных успехов в Украине.
В Институте отмечают, что решающим стратегическим действием в Луганской области может быть или большое наступление, или российская оборонная операция, которая должна противостоять украинскому контрнаступлению.
Следует ожидать масштабного наступления на Угледар
Аналитики также вспомнили недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожье. По словам составителей отчета, враг может это делать, чтобы рассредоточить украинские силы, а также создать условия для наступления на Луганск.
Так, из Беларуси в Луганскую область враг передислоцирует части 2 мотострелковой дивизии. Это свидетельствует, что враг таки планирует мощное наступление. Правда, оно может быть как на Луганскую область, так и на тот же Угледар, что в Донецкой области.
Аналитики предполагают, что новое наступление вряд ли будет на Севере Украины. Составители отчета отмечают, что в настоящее время не наблюдается формирование ударных группировок в Беларуси. Страну враг скорее использует для тренировки своих бойцов, а также для их ротации.
Правда, все чаще военкоры из России апеллируют к повторной атаке на Киев. В то же время, они предполагают, что наиболее вероятной целью для нового наступления станет именно Восток Украины. К сожалению, возможна повторная атака в Харьковскую область.
Какая ситуация у Угледара
- Как отметил военный эксперт Александр Коваленко, врагу важно захватить Угледар. Он критически необходим, чтобы реализовать материально-техническое обеспечение с востока на юг.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что вблизи Угледара идут серьезные бои. По его словам, за 26 января враг 322 раза обстрелял город. Также зафиксировали 58 боестолкновений. Следует понимать, что оккупанты понесут потери и отступают. Но это их не слишком останавливает.
- В то же время в разведке Великобритании отметили, что россияне врут об успехах в районе Угледара и Орехова. В ведомстве не исключают, что враг намеренно распространяет дезинформацию.
- Накануне глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что оккупанты начали активно обстреливать Угледарскую общину. Тяжелые и ожесточенные бои продолжаются как вблизи Бахмута, так и Авдеевки.