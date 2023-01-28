Что означает русское наступление на Угледар и где ожидать более сильного удара: анализ ISW

Президент России, как отмечает ряд источников, готовит наступление на Угледар, расположенный в Донецкой области. Какова может быть настоящая цель врага – читайте дальше.

О ситуации на фронте и вокруг Угледара отметили аналитики из Института по изучению войны. Они ссылаются на инсайдеров из Кремля, которые предупреждают о новом наступлении страны-агрессорки, которое может начаться в феврале или марте.

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Зачем России новое наступление

С журналистами общались русские чиновники и советники Кремля. Также имеющимися данными поделились другие знающие лица. Все они отметили, что Путин стремится провести новое большое наступление. По мнению диктатора, толерантность России к принятию причинно-следственных связей позволит выиграть войну в долгосрочной перспективе. И это несмотря на то, что она терпит поражение все это время.

По прогнозам составителей отчета, оккупанты в течение следующих шести месяцев могут осуществить решительное стратегическое действие. Скорее всего, это мы будем наблюдать в Луганской области. Прежде всего направленной активность врага будет направлена на возобновление инициативы. Более того, оккупанты будут стремиться довести до конца ряд операционных успехов в Украине.

В Институте отмечают, что решающим стратегическим действием в Луганской области может быть или большое наступление, или российская оборонная операция, которая должна противостоять украинскому контрнаступлению.

Следует ожидать масштабного наступления на Угледар

Аналитики также вспомнили недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожье. По словам составителей отчета, враг может это делать, чтобы рассредоточить украинские силы, а также создать условия для наступления на Луганск.

Так, из Беларуси в Луганскую область враг передислоцирует части 2 мотострелковой дивизии. Это свидетельствует, что враг таки планирует мощное наступление. Правда, оно может быть как на Луганскую область, так и на тот же Угледар, что в Донецкой области.

Аналитики предполагают, что новое наступление вряд ли будет на Севере Украины. Составители отчета отмечают, что в настоящее время не наблюдается формирование ударных группировок в Беларуси. Страну враг скорее использует для тренировки своих бойцов, а также для их ротации.

Правда, все чаще военкоры из России апеллируют к повторной атаке на Киев. В то же время, они предполагают, что наиболее вероятной целью для нового наступления станет именно Восток Украины. К сожалению, возможна повторная атака в Харьковскую область.

Какая ситуация у Угледара