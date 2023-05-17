Освободили до 6 квадратных километров: в "Эдельвейсе" рассказали о продвижении в Бахмуте

Наши военные продвигаются вокруг Бахмута, чтобы снизить риск окружения города россиянами. На некоторых направлениях врагу осталось только обороняться.

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба рассказал, что происходит сейчас на Бахмутском направлении. Об этом пишет 24 Канал.

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Защитники медленно, но уверенно продвигаются вокруг Бахмута

Шандыба рассказал, что на определенных направлениях у Бахмута наши войска продвинулись от 500 метров до 2 километров вперед и по флангам.

Наши военные заняли до 1 километра вперед и вправо, до 2 километров по флангам. В среднем до 6 квадратных километров освободили наших территорий и пытаются продвигаться дальше,

– сказал Никита Шандыба.

Он отметил, что говорит о тех направлениях, где находятся защитники из "Эдельвейс". Там, где они сейчас. преимущество на их стороне. Они заходят с флангов, чтобы снизить риск окружения находящихся в Бахмуте военных.

Понемногу, маленькими шагами, мы стараемся освобождать нашу землю от оккупанта,

– сказал он.

Россияне пытаются удержать позиции

По словам Шандыбы, в основном на передовой мобилизованные россияне, а уже за ними стоят вагнеровцы и батальон "Ахмат".

Сейчас они стараются лучше обороняться и крепиться, чтобы нам не удалось их выбить. Но мы пытаемся отбивать наши земли дальше, а они пытаются безрезультатно обороняться,

– сказал Шандиба.

"Эдельвейс" собирает на дроны

Отметим, что сейчас защитники 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" собирают себе на дроны. Их роль в войне очень важна. Они постоянно висят над позициями противника, чтобы руководить артиллерией, направлять штурмовые действия, подсказывать с воздуха, куда пойти – где есть враг, где его нет.