Россияне продвинулись на Донетчине: под ударом Торецк, Тарасовка и Нелиповка, – DeepState
- Российские войска активизировались в Донецкой области, продвинувшись у Тарасовки, Нелиповки и в Торецке.
- На Торецком направлении ВСУ держат оборону, отражая многочисленные атаки врага и нанося ему потери.
Российские войска активизировались в Донецкой области. Враг продвинулся возле Тарасовки, Нелиповки и в Торецке.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитический портал DeepState. Российские оккупанты не прекращают попыток прорыва в Донецкой области.
Читайте также Россия имела успех в районе Торецка и Лимана: обзор фронта от ISW
Россияне активизировались в Донецкой области
По данным аналитиков, по состоянию на 23 апреля враг продвинулся в районах Тарасовки, Нелиповки и в самом Торецке.
Направление остается одним из самых горячих на фронте. Президент Владимир Зеленский еще 20 апреля сообщил о засаде оккупантов в районе Торецка, в результате которой есть погибшие среди украинских защитников.
ВСУ держат оборону под натиском: DeepState
В Генеральном штабе ВСУ 23 апреля заявили, что на Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки. Пять боев продолжаются прямо сейчас. Украинские силы обороны сдерживают натиск и наносят потери противнику.