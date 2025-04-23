Россияне продвинулись на Донетчине: под ударом Торецк, Тарасовка и Нелиповка, – DeepState

Российские войска активизировались в Донецкой области. Враг продвинулся возле Тарасовки, Нелиповки и в Торецке.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на аналитический портал DeepState. Российские оккупанты не прекращают попыток прорыва в Донецкой области.

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Россияне активизировались в Донецкой области

По данным аналитиков, по состоянию на 23 апреля враг продвинулся в районах Тарасовки, Нелиповки и в самом Торецке.

Направление остается одним из самых горячих на фронте. Президент Владимир Зеленский еще 20 апреля сообщил о засаде оккупантов в районе Торецка, в результате которой есть погибшие среди украинских защитников.

ВСУ держат оборону под натиском: DeepState

В Генеральном штабе ВСУ 23 апреля заявили, что на Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки. Пять боев продолжаются прямо сейчас. Украинские силы обороны сдерживают натиск и наносят потери противнику.