Ведет себя, будто ничего не произошло: в WSJ проанализировали реакцию Путина на Курскую операцию

6 августа украинские военные прорвали границу на Курщине и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Путин решил вести себя так, будто операция ВСУ не нанесла ему унижения.

Когда в начале августа губернатор Курской области пытался объяснить Путину, сколько населенных пунктов перешли под контроль ВСУ, глава Кремля не смог скрыть раздражение и заткнул ему рот. Журналисты отмечают, что наступление Украины на российскую территорию изрядно смутило Путина, однако он решил играть по традиционному сценарию и вести себя перед собственным населением так, будто ничего особенного не произошло. Пока непонятно, сколько может продолжаться этот самообман.

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Россиян заставляют привыкать к войне

Так, Путин не обращался к нации относительно вторжения в Курскую область. Он придерживался своего рабочего графика. Он посетил детскую больницу и поздравил с днем рождения раненого военного корреспондента российского государственного телевидения.

Он ездил в Азербайджан, предлагая выступить посредником в долгожданном мирном соглашении между Азербайджаном и Арменией.

Его поведение коррелирует с состоянием населения, которое демонстрирует признаки усталости от конфликта, который должен был закончиться через несколько дней, и который длится уже третий год.

Опрос, проведенный независимым московским социологическим агентством Levada, показывает, что поддержка мирного урегулирования внутри России достигла самого высокого уровня – 58 процентов.

Его ответ (на Курскую операцию – 24 Канал) совпадает с желанием людей снова отмежеваться от ужасов и неудач войны. Им проще верить, что все в порядке,

– заявил политолог Андрей Колесников.

На российском телевидении уделяют большее внимание заявлениям минобороны о военном доминировании России над Украиной. Трансляции показывают, как оккупанты помогают с эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи. Больше репортажей посвящены региональным катастрофам таким, как наводнение или лесной пожар, чем событиям в Курской области.

Ответ Москвы на вторжение не будет быстрым

В то время как Россия медленно перебрасывает часть войск в Курск с линии фронта в Украине, аналитики говорят, что ответ Москвы на вторжение вряд ли будет быстрым. Зато оккупанты продолжают усиливать наступление в Донецкой области. Это свидетельствует о том, что Путин, вероятно, продолжит преуменьшать вторжение в Курскую область.

Он обратится к нации, но не в то время, когда выглядит так, будто Россия подверглась фактическому нападению со стороны более слабой в военном отношении страны,

– сказал Николай Петров, консультант программы "Россия и Евразия" британского аналитического центра Chatham House.

По его словам, Путин, как правило, "стремится выступить в конце, когда он сможет сообщить о положительных результатах".