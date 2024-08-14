Глава Пентагона обсудил с Умеровым текущие военные операции Украины
Источник:Ллойд Остин
В США следят за украинскими военными операциями. Ллойд Остин обсудил ситуацию на фронте с Рустемом Умеровым.
Глава Пентагона провел разговор с украинским министром обороны. Остин сообщил, какие вопросы были затронуты.
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На связи с США
Министр обороны США отметил, что говорил с Умеровым о поддержке Украины.
Сегодня я общался со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым по приоритетной помощи в сфере безопасности и текущих боевых действий Украины. Соединенные Штаты остаются преданными помощи Украине в защите от российской агрессии,
– говорится в сообщении американского чиновника.
Напомним, что у Байдена ранее признавались, что Киев не предупреждал о намерениях провести Курскую операцию. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина не предупредила о своих планах, ведь это ее война.
Также в Белом доме заверили, что Киев не нарушал ограничения, установленные США по использованию американского оружия на территории России.