ISW не видел никаких доказательств, что россияне восстановили достаточную боевую мощь, чтобы захватить Восток

Россия не оставляет попыток на постоянной основе наступать и идти в атаку по ряду направлений. Несмотря на это, убеждены аналитики, у врага банально может не быть боевой мощи для захвата Востока.

Такое утверждение озвучили аналитики из Института по изучению войны. Составители отчета отметили, что Путин мог в очередной раз переоценить возможности собственного войска. Напомним, что оно на ежедневной основе несет колоссальные потери.

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Сил для захвата Востока у врага нет

В Институте добавили, что не выявили доказательств того, что российским силам удалось восстановить достаточную боевую мощь для того, чтобы одолеть победу над украинскими защитниками на Востоке. А значит, шансы захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области (более 42% общей площади Донетчины) к марту, как этого требует Путин, скудны.

Составители отчета напомнили, что ранее заявили о возможности старта великого российского наступления к апрелю 2023 года. Преждевременно он завершится во время апрельского сезона дождей, если не раньше. Да и за этот промежуток времени врагу вряд ли удастся достичь значительных операционных результатов.

В то же время, аналитики видят в этом позитив для ВСУ. Как только силы врага достигнут своей кульминации, наши военные могут использовать это для контрнаступления. Его в Институте ожидают в конце весны или летом. Все зависит от того, когда мы получим танки от союзников.

"Пушечного мяса" стало больше

Об этом свидетельствуют данные, озвученные накануне министром обороны Алексеем Резниковым. По его словам, Россия могла мобилизовать не 300 тысяч солдат, как планировалось. Кроме того, по его мнению, враг может начать наступление сразу в двух направлениях: Востоке и на Юге нашего государства.

Что касается мобилизации, то Резников заметил, что Кремль мог привлечь к войне 500 тысяч русских солдат. Напомним, что по данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, сейчас в Украине воюют 326 тысяч бойцов "второй армии мира". И это не учитывают 150 тысяч мобилизованных, все еще находящихся на полигонах и готовых в любой момент отправиться на фронт.

Напоследок напомним актуальные потери врага. Так, по состоянию на утро 2 февраля, наши защитники и защитницы уничтожили 129 030 российских захватчиков. За сутки с 1 по 2 февраля отправить на тот мир удалось 610 солдат "второй армии мира".