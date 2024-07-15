Наступление всегда может быть, но генерала Буданова неправильно поняли, – Зеленский

Недавно глава ГУР МО, комментируя угрозу наступления россиян с севера, заявил, что проблемы есть, и они имеют тенденцию к обострению. Сейчас Владимир Зеленский объяснил слова Кирилла Буданова.

Украинский президент подчеркнул, что главу украинской разведки просто неправильно поняли. Ведь, по его словам, подобная угроза есть всегда. Об этом он заявил во время пресс-конференции сегодня, 15 июля, пишет 24 Канал.

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Зеленский высказался об угрозе наступления россиян с севера

Недавно Кирилл Буданов, комментируя угрозу наступления оккупантов с севера, сказал, что катастрофы в таком случае не будет, однако игнорировать врага не получится. Глава ГУР МО тогда заверил, что хороших новостей в этом году будет немного. Украинский президент объяснил подобное заявление.

Я позвонил после этого заявления генералу Буданову. И он сказал, что немного не так его поняли. То есть мы понимаем, что наступления могут быть, мы с вами в войне,

– заявил Зеленский.

Как пояснил глава государства, "в Харьковской области проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера". А сдерживание оккупантов на этом направлении, по его словам, "сделало невозможным наличие их сильной группировки с другой стороны".

К слову, ранее глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что российские ДРГ предпринимают постоянные попытки зайти на территорию области и устроить засады для поражения. В то же время, украинские военные научились противодействовать этому.