Все только начинается, – Блинкен прокомментировал контрнаступление ВСУ

Если сначала о контрнаступлении Украины на Западе говорили осторожно, то теперь увлекаются нами. Тема Украины, в частности, звучала в заявлении Блинкена 12 сентября.

Так, на пресс-конференции в Мехико он выразил свое видение того, что означают последние несколько дней для общего направления войны и какую роль США и союзники сыграли в подготовке к контрнаступлению.

К теме Блинкен пообещал 2 миллиарда долларов помощи Украине и странам, которым угрожает россия

"Контрнаступление Украины только начинается, а украинские силы добились значительного прогресса"

Госсекретарь США посетил Украину 8 сентября. В ходе поездки он встретился с президентом Зеленским и членами его администрации, услышал о работе, которую Украина ведет в контрнаступлении. Блинкен отметил результат этой работы и значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке, добавив, что это все еще первые дни.

И то, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно, оно получило значительную поддержку Соединенных Штатов и многих других стран в том, чтобы убедиться, что у Украины есть в своих руках оборудование, необходимое для проведения этого контрнаступления,

– подчеркнул госсекретарь.

По его словам, наступление "имеет одну четкую цель: вернуть земли, которые были захвачены в результате агрессии россии". Но, несмотря на поддержку наших партнеров, прежде всего, значительный успех на фронте – это результат чрезвычайного мужества и стойкости украинцев.

Конечно, война, вероятно, продлится еще некоторое время, поскольку у россии все еще есть значительные силы и вооружения, которые она использует "без разбора" против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Однако чиновник подчеркнул, что и США, и многие другие страны будут продолжать делать все необходимое для поддержки Украины, давить на россию, чтобы она прекратила свою агрессию.

Украина борется за свое отечество, за свое будущее. Украина не принадлежит россии. Она принадлежит украинскому народу,

– подчеркнул Блинкен.

Страны Запада не ослепли. Они понимают, что агрессия россии – это попытка уничтожить существование Украины как независимого, суверенного государства. И эта агрессия создала огромные вызовы практически во всех уголках мира, в частности, попыталась расшатать мировое устройство, необходимое для поддержания мира и безопасности. А именно поставила под вопрос представление о том, что суверенитет имеет значение, территориальная целостность имеет значение, независимость имеет значение. Не только Украина хочет завершить эту войну.

"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", – подытожил госсекретарь.

Помощь США Украине: последние новости

США не перестают оказывать военную помощь Украине. Только недавно Соединенные Штаты выделили 6,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а 7 сентября Байден одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов .

8 сентября Блинкен рассказал, что будет включать эту помощь нашему государству. Так в ней будут гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и т.д.

Кроме того, Штаты затрагивают вопросы Украины на международной арене. 9 августа Президент США обсудил с лидерами стран НАТО вопросы оборонной и экономической помощи Украине, санкции против россии и ответственность путинского режима за войну.

Смотрите также: 8 сентября Зеленский встретился с Блинкеном: видео