В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что позволит Украине выровнять ситуацию на поле боя. К слову, ежедневно на фронте происходит около 80 – 110 боестолкновений.
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Какие средства нужны ВСУ
Вооруженные Силы Украины вынуждены были отступить из Авдеевки, ведь оккупационная армия полностью разбила город и дальше вести там оборону было невозможно. Сейчас украинские военные передислоцировались, заняли выгодной позиции и в районе Авдеевки до сих пор продолжаются интенсивные бои. Также ожесточенные бои идут в Купянске, Работином, Марьинке, Угледаре и Бахмуте.
Для того чтобы Украина в дальнейшем имела возможность обороняться и наступать партнеры должны предоставить Силам обороны необходимые средства:
- боеприпасы;
- дальнобойные ракеты;
- авиацию;
- дроны.
Прежде всего количество артиллерийских боеприпасов должно достичь хотя бы частичного паритета. Ведь не может быть 10 – 12 выстрелов оккупантов против одного выстрела с украинской стороны.
Дальнобойные ракеты позволят украинским военным уничтожать перегруппировки вражеских войск, подвоз дополнительных ресурсов, места накопления и тому подобное.
Физически невозможно проводить эффективные оборонительные или наступательные операции, если Россия продолжает доминировать в воздухе, используя огромное количество управляемых авиабомб,
– отметил Подоляк.
Сейчас Украина наращивает производство БПЛА, но, если учитывать дефицит артиллерии, то дронов должно быть не 30 – 40 тысяч в месяц, до какого числа надо дойти, а 150 тысяч в месяц.
Партнеры не дают нам авиацию и дальнобойные ракеты, но хотят получить результат от нас, потому что Европа в опасности. Так, иногда в голливудском фильме это происходит, но мы не в голливудском кино и здесь ресурс имеет значение,
– сказал советник председателя ОПУ.
Он подчеркнул, что только оружием можно минимизировать риски для Европы.
Передача Украине вооружения: последние новости
- Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты TAURUS. Однако окончательное решение – за канцлером Олафом Шольцем.
- Уже этим летом Воздушные силы ВСУ могут получить первые истребители F-16 от Дании. Минобороны Дании сообщило, что сейчас идет активная подготовка к этому процессу и выполнение плана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о развитии ракетной программы Украины. Сейчас главная задача украинского ВПК заключается в обеспечении сектора безопасности и обороны всем необходимым по максимуму.