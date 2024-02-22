В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що дозволить Україні вирівняти ситуацію на полі бою. До слова, щоденно на фронті відбувається близько 80 – 110 боєзіткнень.

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Які засоби треба ЗСУ

Збройні Сили України змушені були відступити з Авдіївки, адже окупаційна армія вщент розбила місто й далі вести там оборону було неможливо. Зараз українські військові передислокувалися, зайняли вигідні позиці й у районі Авдіївки досі тривають інтенсивні бої. Також запеклі бої точаться в Куп'янську, Роботиному, Мар'їнці, Вугледарі та Бахмуті.

Для того, аби Україна надалі мала змогу оборонятися та наступати партнери повинні надати Силам оборони необхідні засоби:

боєприпаси;

далекобійні ракети;

авіацію;

дрони.

Насамперед кількість артилерійських боєприпасів повинна досягти хоча б часткового паритету. Адже не може бути 10 – 12 пострілів окупантів проти одного пострілу з українського боку.

Далекобійні ракети дозволять українським військовим знищувати перегрупування ворожих військ, підвезення додаткових ресурсів, місця накопичення тощо.

Фізично неможливо проводити ефективні оборонні чи наступальні операції, якщо Росія продовжує домінувати у повітрі, використовуючи величезну кількість керованих авіабомб,

– зазначив Подоляк.

Зараз Україна нарощує виробництво БпЛА, але, якщо зважати на дефіцит артилерії, то дронів має бути не 30 – 40 тисяч на місяць, до якого числа треба дійти, а 150 тисяч на місяць.

Партнери не дають нам авіацію і далекобійні ракети, але хочуть отримати результат від нас, тому що Європа в небезпеці. Так, інколи в голлівудському фільмі це відбувається, але ми не в голлівудському кіно й тут ресурс має значення,

– мовив радник голови ОПУ.

Він наголосив, що лише зброєю можна мінімізувати ризики для Європи.

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