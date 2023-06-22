Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, захватчики не имеют сил для мощных контрнаступательных действий.
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"У россиян нет сил, чтобы далеко прорваться на Купянско-Лиманском направлении", – считает Гетьман.
Наступление ВСУ продолжается: смотрите видео
Однако с военной точки зрения россияне поступают вполне разумно. Если одна армия атакует, то другая – пытается ее остановить и предпринимает контрнаступательные действия.
Наступление ВСУ продолжается: последние новости
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