Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, загарбники не мають сил для потужних контрнаступальних дій.
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"Росіяни не мають сил, щоб далеко прорватись на Куп'янсько-Лиманському напрямку", – вважає Гетьман.
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Однак з військової точки зору росіяни роблять цілком розумно. Якщо одна армія атакує, то інша – намагається її зупинити і вдається до контрнаступальних дій.
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