Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, загарбники не мають сил для потужних контрнаступальних дій.

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"Росіяни не мають сил, щоб далеко прорватись на Куп'янсько-Лиманському напрямку", – вважає Гетьман.

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Однак з військової точки зору росіяни роблять цілком розумно. Якщо одна армія атакує, то інша – намагається її зупинити і вдається до контрнаступальних дій.

Зверніть увагу! За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.

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