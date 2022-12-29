Освобождение Кременной ухудшит ситуацию для оккупантов возле Бахмута, – военный эксперт

Возле Кременной в Луганской области идут ожесточенные бои. Россияне стягивают большие силы на это направление, пытаясь любой ценой удержать свои позиции.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты прилагают большие усилия, стремясь остановить наступление ВСУ.

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Значение Кременной для российских захватчиков

Кременная имеет для российских захватчиков важное стратегическое значение. Черник пояснил, что через этот город проходит трасса P66, которая является ключевой артерией для довоза боеприпасов не только в район Кременной, а также для усиления Бахмутского направления.

Как только мы сможем отрезать эту трассу, а также если удастся организовать оперативный обход по самой Кременной и в ближайшее время ее освободить, это очень серьезно усугубит ситуацию для оккупантов на Бахмутском направлении,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что Бахмут продолжает оставаться одним из ключевых населенных пунктов, которые стремятся захватить россияне.

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Как освобождение Кременной повлияет на положение оккупантов под Бахмутом

Военный эксперт отметил, что не стоит поднимать планку ожиданий и эмоционально надеяться, что деоккупация Кременной вот-вот произойдет. Он подчеркнул, что такая операция очень опасна.

"Давайте говорить в режиме условностей. Если будут качественно рассчитаны все аспекты, и мы действительно сможем организовать эту операцию, то на Бахмутском направлении враг начнет очень сильно страдать в части логистики, в частности, в довозе боеприпасов", – сказал Черник.

Что происходит возле Кременной: главное