Россия получает то, что заслуживает, – СNN о новых масштабных атаках ВСУ на Курщине

Утром 5 января Силы обороны совершили несколько контратак в Курской области. На активизацию украинских сил на этом участке фронта обратили внимание и западные СМИ.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, россияне были атакованы "неожиданно", а глава Офиса президента Ермак коротко высказался о действиях ВСУ на Курщине, заявив, что "Россия получает то, чего заслуживает", передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Украина пытается удержать важный плацдарм на Курщине

В минобороны страны-агрессора прокомментировали бои на Курщине, указав, что украинцы начали контратаки, чтобы остановить наступление России. Прокремлевское издание сообщило о якобы разгроме сил ВСУ возле села Бердень, примерно в 15 километрах от границы.

Неофициальные российские военные блоги рассказали, что украинцы продвигались на север к Бердину. "Враг бросил резервы в наступление на Курскую область", – писали они. Также сообщалось о наступлении ВСУ из района Суджи и активизации украинских сил на других направлениях.

Пока CNN не может проверить отчеты с поля боя.

Напомним, что впервые Силы обороны прорвали границу и зашли на Курщину в начале августа 2024 года. Украинским военным удалось создать большой плацдарм. С началом осени россияне, впоследствии и при поддержке северокорейских солдат, пытались вытеснить ВСУ с этой территории. По данным СМИ, им почти наполовину удалось это сделать. Украина потеряла более 40 процентов из захваченной на Курщине территории.

Недавно президент Зеленский признал, что плацдарм на Курщине – важный "козырь" в будущих переговорах по завершению войны. Ранее глава государства заявлял, что глава Кремля поставил перед захватчиками задачу вытеснить ВСУ с Курщины до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, политик указал, что после вытеснения украинских сил с Курщины, оккупанты планируют наступление на Сумскую область.