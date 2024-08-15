Путин слаб: какие проблемы России показала Курская операция

Украинские силы продолжают наступательные действия в Курской области. Под наш контроль перешли по меньшей мере 74 населенных пункта России, а обменный фонд удалось существенно пополнить.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что операция на Курщине продолжится. Украинские силы демонстрируют способность добиваться успеха.

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Как далеко могут зайти ВСУ

Операция является наступательной, поэтому она продолжится. К тому же украинские военные показали, что могут продвигаться значительно меньшими силами и средствами, чем россияне.

Поэтому наступление будет продолжаться до тех пор, пока нам хватит ресурсов и не будет представлять серьезных рисков для личного состава,

– отметил Александр Мусиенко.

Сейчас условия складываются так, что украинские силы могут продвигаться от 1 до 3 километров, расширять плацдарм, угрожать российской логистике, уничтожать личный состав врага, его технику и позиции. Кроме того, очень важным является увеличение обменного фонда.

В перспективе все эти факторы могут привести к уменьшению давления врага на Донецком направлении, ведь Россия будет вынуждена забрать оттуда боеспособные подразделения.

Какие последствия для России

Если враг не будет перебрасывать технику и людей, то получит последствия социально-экономического характера. Например, в России уже говорят об отправке на фронт срочников. Это может вызвать недовольство их семей и дать толчок другим протестам.

Сейчас часто вспоминают войну в Афганистане и говорят, что срочники также там воевали. Но хочу напомнить к чему это привело – к распаду Советского Союза,

– подчеркнул Мусиенко.

Уже все увидели внутриполитические проблемы России. Ведь за время наступления ВСУ население не оказывало абсолютно никакого сопротивления. Возможно, если бы устранить российскую пропаганду, то многие вообще выступили бы против войны и Владимира Путина, ведь они отнюдь не ожидали, что так называемая "сво" перейдет на их территорию.

"Почти 10 дней продолжаются наступательные действия украинских сил на Курщине. Путин ничего не может сделать, он абсолютно слаб и это замечают все", – отметил Мусиенко.