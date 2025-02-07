Есть продвижение, – Зеленский заявил, что ВСУ начали новое наступление в Курской области

Вооруженные Силы Украины начали новое наступление в Курской области. Украинские защитники уже имеют продвижение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters.

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Зеленский подтвердил новое наступление на Курщине

В интервью, которое опубликовали 7 февраля, Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали новое наступление в Курской области. Наступательные операции украинских воинов начались в четверг, 6 февраля.

Зеленский также сообщил, что Силы обороны уже имеют успех, ведь продвинулись около на 2,5 километра в Курской области.

К слову, российские телеграм-каналы накануне жаловались, мол, ВСУ пошли в наступление в Курской области. Так называемые "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы взяли под контроль Черкасскую Конопельку и Уланок.

В вечернем обращении президент Украины также отметил, что россияне также возобновили штурмы в Курской области. Кроме того, оккупанты также подтянули резервы наемников из КНДР. Впрочем, враг понес серьезные потери.

Значительное количество оккупантов уничтожена, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно – бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли,

– сообщил Зеленский.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 23 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что украинские защитники 5 февраля прорвали оборону россиян в Курской области. По данным ISW, ВСУ начали новую серию механизированных штурмов размером в Курской области и продвинулись до 5 километров к юго-востоку от Суджи.

Аналитики утверждают, что это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля. Они показывают, что Силы обороны недавно имели продвижение на юго-запад от Махновки и на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа – Обоянь. Также аналитики утверждают, что ВСУ взяли под свой контроль Колмаков и Фанасеевку.