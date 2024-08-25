В 3 штурмовой бригаде показали начало своего наступления на Харьковщине: мощное видео

Силы обороны Украины на днях пошли в наступление на Харьковщине. Третья штурмовая бригада показала кадры начала своих наступательных действий.

Видео снято на камеру GoPro одного из украинских защитников. На нем видно, как наши военнослужащие сразу после десантирования перешли в огневой контакт.

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Мощное видео наступления ВСУ на Харьковщине

Бойцы высадились рядом с окопами россиян.

Окопная линия, пусть раз*бут ее нах*й!

– слышно на видео.

В 3 ОШБр рассказали, что вражеский пулеметчик открыл заградительный огонь, чтобы наши бойцы не подошли к вражеским окопам.

Российские снаряды разрывались рядом с нашими военными.

В бригаде пообещали, что и в дальнейшем будут делиться деталями и кадрами харьковского наступления.

Добавим, что ранее представитель 3 ОШБр Александр Бородин рассказал, что сейчас ситуация на Харьковщине стабильная, ВСУ продолжают удерживать освобожденные рубежи. Россияне пытаются контратаковать, но безуспешно.

Впрочем, особенно ситуация на этом направлении не изменилась. Но из-за потери позиций россиянам пришлось привлекать больше ресурсов и менять тактику, а это серьезно повлияло на них.

Как ВСУ наступают на Харьковщине: смотрите видео