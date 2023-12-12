"Надо выковыривать россиян из бункеров": какое оружие поможет ВСУ
Российские оккупанты построили мощные укрепления на Юге Украины. Их бункеры напоминают те, что делали нацисты во время Второй мировой войны, а также боевики ХАМАС в Секторе Газа.
Чтобы выковырять врага оттуда, нужно дальнобойное оружие, сказал 24 Каналу экс-работник СБУ Иван Ступак. Поскольку руководство Украины теперь находится в США, ему, возможно, удастся договориться о соответствующих поставках.
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"Нужно что-то дальнобойное, чем можно выковыривать россиян из тех бункеров, которые они нарыли, например, на Запорожском направлении. Надо как-то уничтожать эти монументальные постройки", – отметил Ступак.Обратите внимание! После нереализованных задач летней военной кампании Украина и США нарабатывают новую стратегию. Однако их позиции разнятся: Киев стремится идти в атаку, а Вашингтон настаивает на том, чтобы сосредоточиться на удержании территории.
Ракеты и авиация
Украина нуждается в специальных авиационных бомбах или ракетах и авиации, которая будет их нести.
Нам нужны эти комплексы ATACMS, о которых мы уже языки счесали,
– подчеркнул Ступак.
На нынешнем этапе войны дальности в 160 километров достаточно.
Если говорить об авиации, то нужны не только истребители F-16, но и вертолеты, в частности Globemaster. Однако для них нет соответствующей инфраструктуры, в которую не попал бы враг.
"У нас вообще нет непростреливаемых аэродромов даже на Западе Украины. Один "Шахед" – и этого Globemaster просто нет", – пояснил Ступак.
Наступление Украины пошло не по плану: последние новости
- В The Washington Post опубликовали пространный материал о наступлении Украины летом 2023 года. Предварительно согласованный с американскими коллегами план был несовершенен, поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изменил его.
- Экс-глава НАТО Андерс Расмуссен считает, что главная причина медленного наступления Украины заключается в промедлении Запада со снабжением нужного оружия. Россияне воспользовались этим для укрепления своей обороны.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовит бригады для нового наступления. В то же время, любое промедление дает России шанс на перегруппировку и подготовку.