Российские оккупанты построили мощные укрепления на Юге Украины. Их бункеры напоминают те, что делали нацисты во время Второй мировой войны, а также боевики ХАМАС в Секторе Газа.

Чтобы выковырять врага оттуда, нужно дальнобойное оружие, сказал 24 Каналу экс-работник СБУ Иван Ступак. Поскольку руководство Украины теперь находится в США, ему, возможно, удастся договориться о соответствующих поставках.

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"Нужно что-то дальнобойное, чем можно выковыривать россиян из тех бункеров, которые они нарыли, например, на Запорожском направлении. Надо как-то уничтожать эти монументальные постройки", – отметил Ступак.

Ракеты и авиация

После нереализованных задач летней военной кампании Украина и США нарабатывают новую стратегию. Однако их позиции разнятся: Киев стремится идти в атаку, а Вашингтон настаивает на том, чтобы сосредоточиться на удержании территории.

Украина нуждается в специальных авиационных бомбах или ракетах и авиации, которая будет их нести.

Нам нужны эти комплексы ATACMS, о которых мы уже языки счесали,

– подчеркнул Ступак.

На нынешнем этапе войны дальности в 160 километров достаточно.

Если говорить об авиации, то нужны не только истребители F-16, но и вертолеты, в частности Globemaster. Однако для них нет соответствующей инфраструктуры, в которую не попал бы враг.

"У нас вообще нет непростреливаемых аэродромов даже на Западе Украины. Один "Шахед" – и этого Globemaster просто нет", – пояснил Ступак.

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