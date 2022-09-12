Российские захватчики напуганы, что скоро могут потерять контроль над оккупированным Донецком. Оккупанты заявляют, что ВСУ якобы готовят наступление на Донецк, который оккупирован с 2014 года.

Украина якобы усилила активность БпЛА

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал информацию, распространяемую в донецких пабликах. Там пишут, что российские военные заявляют, что Украина якобы усилила активность БпЛА в Петровском районе Донецка.

Кстати ВСУ в Донецком аэропорту: почему ДАП так важен – объясняем на карте

Военкоры считают, что эта тенденция якобы говорит о том, что Украина готовит контратакующие действия на ближайших рубежах Донецка.



Россияне уже готовят себя к наступлению ВСУ на Донецк / Фото из телеграма Цаплиенко

Что происходит в оккупированном Донецке

Источники в разведке сообщили 24 каналу, что украинские защитники 10 сентября, вероятно, вошли в Донецкий аэропорт. Следовательно, ВСУ, вероятно, в окрестностях Донецка.

На фоне сообщений о том, что ВСУ зашли на территорию Донецкого аэропорта, появилась информация и о том, что боевики начали скрываться. К примеру, главарь боевиков денис пушилин покинул Донецк.

Активное освобождение Харьковщины и отступление россии повлекли за собой настоящую панику среди сторонников боевиков и их квазиобразований. Теперь они боятся, что ВСУ придут в Донецк.

Главарь боевиков пушилин решил хоть как-то успокоить местное население и записал видео из Донецка. Таким образом он попытался доказать, что никуда не убежал.

В Офисе Президента отметили важность освобождения Донецка и Луганска. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк.

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