Сниженная интенсивность у Бахмута и продвижение на Юге: Маляр очертила ситуацию на фронте

Силы обороны Украины продолжают активные наступательные действия на Таврическом направлении. Возле Бахмута интенсивность боев несколько снизилась.

На прошлой неделе украинские защитники как наступали, так и оборонялись. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

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Где ВСУ наступают, а где идет оборона

Маляр отметила, что на прошлой неделе на Востоке враг прилагал все усилия для того, чтобы остановить наши войска. В частности, оккупанты даже перемещали туда дополнительные подразделения, а также увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Интенсивность боевых действий на Бахмутском направлении была несколько снижена. Впрочем, за неделю там было более 40 боевых столкновений. ВСУ постепенно, но уверенно продвигались вперед на определенных участках, где были поставлены задачи.

Кроме того, на Востоке продолжались и оборонные действия. Потому что россияне продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшую неделю на Востоке со стороны врага было почти 6 тысяч обстрелов. Итого враг использовал примерно более 270 тысяч боеприпасов,

– подчеркнула заместитель министра обороны.

Тем временем на многих южных направлениях продолжалось украинское наступление. На Таврическом ВСУ выполнили более 10 тысяч огневых задач. Так, в ходе наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлении подразделения ОСГВ "Таврия" освободили 8 населенных пунктов.

В общей сложности наши Силы обороны на Таврическом направлении за время наступательных действий продвинулись в глубину противника на 7 километров. Если считать площадь освобожденных территорий, это примерно 113 квадратных километров,

– подчеркнула Маляр.

Также добавила, что активные действия на Таврическом направлении продолжаются.

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Какие населенные пункты уже деоккупировали

Заметим, что утром 19 июня Анна Маляр подтвердила освобождение села Пятихатки Запорожской области. Кроме этого населенного пункта, наши защитники уже деоккупировали: