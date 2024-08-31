ВСУ перешли в наступление на Харьковщине: в 3-й штурмовой бригаде показали уникальные кадры

Неделю назад в Третьей отдельной штурмовой бригаде заявили об успехе на севере Харьковщины. Украинские воины перешли в наступление и отбросили врага с позиций.

15 августа наши подразделения перешли в контрнаступление и продвинулись вглубь на 2 километра, заняв батальонный район обороны противника.

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Как начинался прорыв на севере Харьковщины

Известно, что прорыв украинских сил происходил несмотря на преимущество врага в соотношении 2,5 к 1.

Кроме продвижения, воинам удалось нанести оккупантам большие потери. Они "лишились" примерно трех сотен военных. Значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали эксклюзивные кадры с экшн-камер бойцов 1-го механизированного и штурмового батальонов.

"Так начиналось наступление Третьей штурмовой бригады", – говорится в заметке защитников.

На кадрах видно, как пехота уничтожает вражеские блиндажи. Огневыми накатами рвется к окопной линии противника. Противник оказывает яростное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы.

Как происходил прорыв ВСУ на севере Харьковщины: смотрите видео

К слову, россияне постоянно пытаются вернуть утраченные на Харьковщине позиции и бросают туда все больше новых ресурсов.