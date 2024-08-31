ВСУ перешли в наступление на Харьковщине: в 3-й штурмовой бригаде показали уникальные кадры
Источник:Третья отдельная штурмовая бригада
Неделю назад в Третьей отдельной штурмовой бригаде заявили об успехе на севере Харьковщины. Украинские воины перешли в наступление и отбросили врага с позиций.
15 августа наши подразделения перешли в контрнаступление и продвинулись вглубь на 2 километра, заняв батальонный район обороны противника.
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Как начинался прорыв на севере Харьковщины
Известно, что прорыв украинских сил происходил несмотря на преимущество врага в соотношении 2,5 к 1.
Кроме продвижения, воинам удалось нанести оккупантам большие потери. Они "лишились" примерно трех сотен военных. Значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.
В Третьей отдельной штурмовой бригаде показали эксклюзивные кадры с экшн-камер бойцов 1-го механизированного и штурмового батальонов.
"Так начиналось наступление Третьей штурмовой бригады", – говорится в заметке защитников.
На кадрах видно, как пехота уничтожает вражеские блиндажи. Огневыми накатами рвется к окопной линии противника. Противник оказывает яростное сопротивление и пытается окружить штурмовые группы.
Как происходил прорыв ВСУ на севере Харьковщины: смотрите видео
К слову, россияне постоянно пытаются вернуть утраченные на Харьковщине позиции и бросают туда все больше новых ресурсов.