Россияне жалуются на контратаки ВСУ в Курской области: что известно на данный момент

5 января российские Z-военкоры сообщили, что украинские силы на Курщине пошли в контрнаступление. Атаки со стороны ВСУ подтвердили и в Центре противодействия дезинформации, а также в Офисе президента.

Что известно о ходе событий на Курщине, где в августе 2024 года ВСУ удалось создать плацдарм, рассказывает 24 Канал.

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16:24, 05 января СМИ показали карту вероятного продвижения ВСУ в Курской области По данным журналистов, ВСУ 5 января, как сообщают, атаковали села Бердин и Большое Солдатское в Курской области России. 16:22, 05 января По состоянию на 16:00 в Генштабе сообщили о 42 боевых столкновениях в Курской области, 12 из которых продолжаются до сих пор. Официального подтверждения от ВСУ относительно продвижений в Курской области нет. 16:19, 05 января Как комментировали активизацию ВСУ в Украине Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко признал, что ВСУ осуществили атаки на нескольких направлениях в Курской области. Он утверждает, что это "стало неожиданностью" для врага. Коротко отреагировал на события в Курской области глава Офиса президента Андрей Ермак: Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает,

– написал он в телеграмме. 16:17, 05 января В министерстве обороны России наступление украинских войск не признали и назвали успех Сил обороны лишь "контратакой для приостановления наступления" оккупантов. Также ведомство заявило об уничтожении украинской техники артиллерией и авиацией. Впрочем, "почему-то" на фоне активизации ВСУ на Курщине туда прибыл заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. 16:14, 05 января Параллельно появилась информация, что и российские силы пошли в контрнаступление на Курщине, в частности в районе Малой Локни – Николаевки. Об этом, например, написал волонтер Сергей Стерненко: "Одновременно на Курщине противник также осуществляет наступательные действия в направлении государственной границы. Пока без значительных продвижений, но есть тенденция к наращиванию усилий". 16:10, 05 января Захватчики писали об ударе ВСУ в районе Большого Солдатского, и предполагали, что он – скорее всего отвлекающий. Также появлялась информация на вражеских пабликах о захвате украинскими силами части Черкасского Поричного и высадке десанта в Бердине. Писали оккупанты и об атаке ВСУ на Леонидово на Новоивановку. Враг указывал на успешную работу украинской РЭБ, которая "буквально пригвоздила к земле" российских дронщиков. 16:07, 05 января Утром 5 января российские военкоры заявили о попытке контрнаступления ВСУ на Курщине. Пропагандисты сообщали, что основная атака по состоянию на утро идет севернее трассы Суджа – Курск. "Место концентрации сил ВСУ Черкасское Поричне, куда массово из Суджи подвозится пехота на броне", – рассказывали россияне.

Напомним, что в начале осени 2024 года оккупанты начали контрнаступательные действия в Курской области. По данным Reuters, по состоянию на конец ноября Украина потеряла более 40 процентов территории в Курской области. Президент Зеленский отмечал, что враг спешит выбить оттуда украинские силы до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.