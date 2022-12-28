ВСУ нашли ключ к обороне россиян: какие перспективы наступления на линии Сватово – Кременная
Вооруженные силы Украины давят на оккупантов в Луганской области – на линии Сватово – Кременная. Атака в этом направлении выглядит как логическое продолжение Слобожанской наступательной операции украинских военных.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. По его словам, в результате этой операции была осовбождена Харьковщина. И логично было развивать наступление на севера Луганской области. Но россиянам удалось там укрепиться и сдержать продвижение наших войск.
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Будет обрезана очередная рокада
Он подчеркнул, что сейчас есть ситуация, когда украинское командование и бойцы нашли ключик к этой обороне.
"И если ворота еще настежь не открыты, как это было в первой декаде сентября, то по крайней мере "калитка" немного приоткрыта и определенные перспективы для наступления здесь есть", – отметил эксперт.
О перспективах наступления ВСУ на линии Сватово – Кременная: смотрите видео
По его мнению, для нас это важно тем, что будет обрезана очередная рокада – линия сообщения, которая проходит параллельно фронту. И это еще больше усложнит коммуникацию россиян.
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Ситуация на участке Сватово – Кременная в Луганской области остается тяжелой. Однако, как сообщает глава ОВА Сергей Гайдай, тактическое преимущество в регионе на стороне Вооруженных Сил – собственно, украинская армия "сделала" мертвыми и ранеными около 150 вражеских бойцов только за 24 декабря.
- Украинские военные помешали россиянам нанести удар по городу Лиман в Донецкой области. Оккупанты пытались атаковать Лиман из Луганского направления.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан спрогнозировал в 2023 году движение наших войск из-под Сватового на Луганск и российский Таганрог и последующий выход на побережье Азовского моря в районе Таганрогского залива.