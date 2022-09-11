Оккупанты так "оперативно отступали", что бросили полные боекомплекты "Орланов"

Кажется, российские оккупанты решили сделать свой своеобразный "ленд-лиз". Да, отступая, они часто оставляют технику и оружие, которые будут помогать гнать их из Украины еще быстрее.

Очередной поставкой по программе "Жест доброй воли" похвастались защитники Украины. Как отметил инструктор по подготовке снайперов Павел Кашчук, "Орланы" были от 15 бригады армейской авиации вооруженных сил россии.

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Вооруженные силы получили не только беспилотники

Техника в руки ВСУ попала благодаря 8 полку Сил специальных операций и спецгруппе снайперов "Десна". Да, трофеями стали:

комплексы "Орлан-10";

наземные станции к ним;

антенны;

заводской документации.

То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет HIMARS!

– в восторге прокомментировал трофеи Кашчук.

Российские "поставки" украинцам / фото Павла Кашчука

Трофей ВСУ: последние новости

Оккупанты на поле боя оставляют не только аптечки советского образца или беспилотники. Во время контрнаступления в Харьковской области бойцы Сил обороны захватили боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и разные самоходные и прицепные артиллерийские системы.

Другими "жирными" трофеями, которые захватили в Харьковской области, стали системы "Тор-М1", БМ-21 "Град" и даже радиолокационный комплекс 1Л261 из контрбатарейного комплекса 1Л260 "Зоопарк-1М".

Также российскую модернизированную БМП-2М с боевым модулем "Бережок" ВСУ захватили в Херсонской области. Башня имеет обновленный комплекс вооружения, в частности, комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что трофейная техника пропадать не будет. К примеру, захваченный российский Панцирь-С1, уже успешно сбивает цели врага.

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