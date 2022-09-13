Просили говорить слово "паляниця": как жители Вербовки на Харьковщине встречали ВСУ

Украинские военные недавно освободили село Вербовка Харьковской области. Чтобы отличить ВСУ от оккупантов, местные попросили произнести кодовое слово "паляниця".

Местные идентифицировали ВСУ благодаря украинскому языку

Житель деоккупированной Вербовки Владимир рассказал, как в селе встречали украинских военных, пишет 24 канал. По его словам, местные не надеялись, что оккупантов удастся прогнать так быстро, поскольку шли разговоры о наступлении на Херсон.

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Но с утра жена Владимира проснулась и услышала перестрелку. "Слышим шум какой-то, машины какие-то едут здоровые", – сказал житель Вербовки.

Жена Владимира услышала, как военный сказал, "где моя сумка зеленая с компасом". После этого женщина подчеркнула, что военный говорит по-украински. "Это говорит – наши!", – вспоминает мужчина.

Говорю ему (военному – 24 канал) скажи, паляниця. Он: паляниця. Слава Украине! Повернись, покажи мне шеврон. Он показывает, ну тогда обниматься начали,

– рассказал Владимир.

Наступление ВСУ: что известно на данный момент

ВСУ в сентябре начали наступление сразу по нескольким направлениям, среди которых и Харьковское. Замминистра обороны Анна Маляр 12 сентября информировала, что с 29 августа удалось освободить от оккупантов почти 5 тысяч квадратных километров.

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных городов и сел достигло 300. Вместе с тем бои все еще продолжаются.

Замминистра обороны также подчеркнула, что реальное количество освобожденных населенных пунктов вдвое больше. ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины.

Во время контрнаступления в Харьковской области украинские военные взяли в плен тысячи российских солдат.

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