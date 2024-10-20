"Мечтала о счастливом будущем для сына": на войне погибла доброволица Наталья Бойко

На войне против российских захватчиков погибла военнослужащая ВСУ Наталья Бойко. С 2023 года защитница служила на Покровском направлении в составе мотопехотной бригады.

Об этом 18 октября сообщила ее сестра Ольга на своей странице в фейсбук.

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Гибель Натальи Бойко

Вот она самая родная, и, с кем можно было обо всем на свете поделиться. Которая мечтала о счастливом будущем для сына в стране без войны и именно она – это часть моего сердца, моя родная сестра Наталья Олеговна. Эмоции берут верх и писать сложно, но домой Наталья возвращается на щите,

– написала Ольга.

Сестра защитницы отметила, что Наталья Бойко добровольно встала в ряды ВСУ 28 июля 2023 года в составе воинской части А1619, город Гайсин. Все время она несла службу на Покровском направлении и "верила в будущее, которое так упорно боролась для себя и сына".



"Жизненная дорога закончилась на Павлоградском направлении откуда в воскресенье (20 октября – 24 Канал) Наталья вернется на щите", – указала Ольга.

Наталья Бойко погибла на войне против России / фото Ольга Бойко

Со страницы Натальи стало известно, что та активно волонтерила еще с 2022 года, а после своей мобилизации продолжила объявлять сборы для военных. Одной из последних публикаций женщины была просьба подписать петицию о присвоении звания Герои Украины ее павшему собрату.