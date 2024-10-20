Про це 18 жовтня повідомила її сестра Ольга на своїй сторінці у фейсбук.

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Загибель Наталії Бойко

Ось вона найрідніша, та, з ким можна було про все на світі поділитися. Яка мріяла про щасливе майбутнє для сина в країні без війни та саме вона – це частина мого серця, моя рідна сестра Наталія Олегівна. Емоції беруть верх і писати складно, але додому Наталя повертається на щиті,

– написала Ольга.

Сестра захисниці зазначила, що Наталія Бойко добровільно встала до лав ЗСУ 28 липня 2023 року у складі військової частини А1619, місто Гайсин. Весь час вона несла службу на Покровському напрямку та "вірила у майбутнє, яке так завзято виборювала для себе та сина".



"Життєва дорога закінчилася на Павлоградському напрямку звідки у неділю (20 жовтня – 24 Канал) Наталя повернеться на щиті", – вказала Ольга.

Наталія Бойко загинула на війні проти Росії / фото Ольга Бойко

Зі сторінки Наталії стало відомо, що та активно волонтерила ще з 2022 року, а після своєї мобілізації продовжила оголошувати збори для військових. Однією з останнії публікації жінки було прохання підписати петицію про присвоєння звання Герої України її полеглому побратиму.