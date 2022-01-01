Наталья Стаценко, которую удерживают в плену боевики, находится в критическом состоянии

Украинку Наталью Стаценко боевики незаконно удерживают в тюрьме в Донецке. Состояние женщины – близкое к критическому, она нуждается в срочном лечении.

По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, Стаценко сейчас находится в СИЗО №5 оккупированного Донецка. Стаценко задержали по обвинениям в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

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До заключения Стаценко работала врачом в Макеевке

До того, как попасть в заключение к боевикам, Стаценко работала врачом в Макеевке. Оккупанты задержали Наталью 10 июля 2019 года. Первые три месяца женщина была в тюрьме "Изоляция", уже потом ее перевели в СИЗО.

Еще с 2019 года родные не видели Стаценко, однако ее отец узнал от бывших узников, что к ее дочери применяют психологическое давление.

Состояние здоровья женщины – критическое

Состояние здоровья Натальи – критическое, она нкждается в немедленном лечении. У нее обострилось хроническое заболевание спины, которое сопровождается значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника.

В августе 2021 года родственники добились от боевиков разрешения провести МРТ, рентген и проконсультироваться с врачом-нейрохирургом.

Какие выводы обследования Наталье срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвонковых дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов. После хирургического вмешательства женщину ждет длительный период реабилитации. Это невозможно в условиях заключения.

Учитывая критическое состояние здоровья Натальи Стаценко, настаиваю на ее освобождении,

– написала Денисова.

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Последние новости об украинцах, которые находятся в заключении у боевиков:

У украинца Владимира Черкаса, который находится 4 года в заключении боевиков, возникли проблемы с сердцем.

Политзаключенный Олег Таран рассказал, что пережил клиническую смерть во время пыток в "Изоляции".

В тяжелом состоянии находится и украинец Сергей Курис. Он сейчас в одном из СИЗО Донецка.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Сегодня свой очередной день рождения украинка Наталья Стаценко вынуждена встречать в СИЗО №5 Донецка, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Состояние здоровья Натали – критическое, она нуждается в срочном лечении. Выводы медиков неутешительные: Наталье срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвоночных дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов. После хирургического вмешательства женщину ждет длительный период реабилитации, который невозможно обеспечить в условиях заключения.

Поэтому единственным шансом на спасение Натальи является освобождение!