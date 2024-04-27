Мать погибшего "Призрака Киева" Степана Тарабалки стала военной капелланкой
Источник:Александр Казаков
Мать погибшего украинского пилота и Героя Украины Степана Тарабалки присоединилась к составу военных капелланов. Женщина хочет быть полезна военным и ветеранам.
Женщина сообщила, что уже имеет духовный опыт и получила необходимые знания для выполнения обязанностей капеллана. Напомним, что Степан Тарабалка погиб 13 марта во время воздушного боя в небе над Житомиром.
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"Хочу быть полезной"
Мать Степана Тарабалки, украинского летчика и Героя Украины, известного как "Призрак Киева", после его гибели вступила в ряды военных капелланов.
После гибели сына я поняла, что основной опорой в это время есть присутствие Божие в твоей жизни. Поэтому я приняла решение присоединиться к деятельности военных капелланов,
– заметила Наталья Тарабалка.
Женщина рассказала, что получила определенный опыт и знания в капелланстве, ведь хочет быть полезной не только для своей семьи, но и для военных и ветеранов.
"Хочу донести важность веры в Бога и открытости в общении с Богом, несмотря на наши сложные обстоятельства",– добавила женщина.
Обращение Наталии Тарабалки: смотрите видео
Герой Украины Степан Тарабалка: что известно
- Степан Тарабалка– один из украинских летчиков, получил прозвище "Призрак Киева" за свои боевые успехи в воздухе в начале полномасштабного вторжения России. В течение первых суток войны он сбил 6 вражеских самолетов: Су-27, МиГ-29, 2 Су-35 и 2 Су-25.
- Позже украинский ас, управляя своим МиГ-29, увеличил количество уничтоженных самолетов противника до 40. Степан Тарабалка погиб в возрасте 29 лет в небе над Житомиром. Тогда зарубежные журналисты писали о возможной гибели "Призрака Киева".
- Летчик был награжден посмертно званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда". У него остались родители, жена и сын.