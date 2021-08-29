Натянула пакеты на голову и душила: в Тернополе под суд пойдет мама 2 детей
Источник:полиция Тернопольской области
В Тернополе будут судить женщину за попытку убийства двух малолетних детей. В июне 2021 года она пыталась задушить их пакетами.
Накануне женщину отправили на психиатрическую экспертизу, которая признала ее вменяемой. Поэтому она будет отвечать перед законом.
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Девочка была без сознания
5 июня 2021 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее соседка душит детей. Правоохранители прибыли в квартиру и нашли без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове. Ее вместе с 5-летним братом госпитализировали в больницу.
Детям оказали необходимую медицинскую помощь и их забрала к себе бабушка.
Горе-мать после психиатрических обследований предстанет перед судом. За попытку умышленного убийства малолетних детей ей грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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