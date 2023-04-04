НАТО в ближайшее время не предложит Украине вступление в Альянс, – FT
Источник:Financial Times
Североатлантический альянс хочет увеличить помощь нашему государству. Впрочем, в ближайшее время НАТО не предложит Украине вступление.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники – четырех неназванных дипломатов.
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НАТО пока не предложит Украине вступление
Издание отмечает, что страны-члены НАТО пытаются договориться об увеличении финансирования Украины при отсутствии консенсуса по поводу предложения Киеву сроков присоединения к Альянсу.
Эти финансовые обещания направлены на то, чтобы смягчить раздражение в Киеве по поводу широкого нежелания в альянсе обсуждать конкретные сроки вступления страны в НАТО,
– отмечает издание со ссылкой на дипломатов.
Источники FT добавляют, что Североатлантический альянс еще так и не сделал никаких ответных шагов на официальную заявку Украины о вступлении.
"На столе лежит это письмо-заявление, а мы его просто игнорируем", — сказал один из дипломатов. Также он добавил, что членство Украины сейчас, возможно, не вариант. В то же время он подчеркнул, что НАТО может предпринять конкретные действия, чтобы показать, что верит во вступление в долгосрочной перспективе.
Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако мы имеем большой дефицит финансирования для этого, и нам нужно вкладывать в это значительные средства,
– сказал другой дипломат.
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Украине нужны конкретные гарантии
Издание отмечает, что украинских чиновников все больше раздражает отсутствие публичной риторики НАТО по поводу возможного вступления нашего государства. Заместитель руководителя ОП Андрей Сибига подчеркнул, что на саммите НАТО, который состоится в июле, Украина хочет добиться определенных результатов, а не только декларацию о политике "открытых дверей".
Мы хотим получить что-нибудь с конкретными гарантиями. Я имею в виду сильные гарантии, а не заверения, не уговоры, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на наш официальный запрос стать членом НАТО,
– подчеркнул Сибига в интервью.
Наш путь в НАТО проложен через жестокую кровопролитную войну, развязанную Россией. Сегодня Альянс помогает сохранить свободу, суверенитет и независимость Украины. "Украинский народ высоко ценит поддержку НАТО и искренне поздравляет Альянс с годовщиной со дня создания", – добавили в Минобороны.
Советница руководителя ОП Дарья Заровна также отметила, что 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. "Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что в 2023 году Альянс будет почти под Санкт-Петербургом", – добавила Заровна.