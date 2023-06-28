НАТО готово защищаться от России и Беларуси, – Столтенберг рассказал о посланном сигнале
Источник:CNN
России и Беларуси было отправлено четкое сообщение. Там говорилось, что НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника и каждую свою территорию.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Альянс готов защищать своих от Беларуси и России.
Обратите внимание Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это сочтут нападением на НАТО, – сенаторы США
НАТО готово защищаться от России и Беларуси
Столтенберг заявил, что Москве и Минску было отправлено четкое сообщение о том, что НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника.
Глава НАТО отметил, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России, а события, связанные с восстанием ЧВК "Вагнера" – "внутренние дела России".
Кстати, на вопросы журналистов о безопасности, которые могут возникнуть в связи с перекидыванием в Беларусь Евгения Пригожина и его сил, все официальные лица заявили, что пока рано делать окончательные выводы.
Как союзники оценивают положение России после мятежа
- Госсекретарь Энтони Блинкен созвал дипломатов Группы семи. Российскому правительству передали сообщение с упоминанием об их обязательствах защищать безопасность посольства США и дипломатов в Москве.
- К тому же администрация сообщила российскому правительству, что США считают это "российским делом, в которое США не будут вмешиваться".
- Бывший посол США в Москве Александр Вершбоу сказал, что мир может рассуждать сколь угодно, но дело в том, что все мало представляют, что произойдет дальше.
- Европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности, отметил, что мятеж Пригожина будет иметь серьезные последствия, независимо от результата.
- Сотрудник западной разведки считает, что российские войска вряд ли будут сопротивляться силам Пригожина, если их убедит аргументы о том, что российское военное руководство показало катастрофические результаты во время проведения войны в Украине.