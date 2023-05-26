Вступление части Украины в НАТО или особый статус: что Запад предложит на саммите в Вильнюсе

Этим летом в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает шаги Альянса по поводу нашего дальнейшего членства. Сейчас западные страны обдумывают, как оправдать надежды нашего государства.

По данным СМИ, сейчас обсуждается два варианта перспективы отношений Украины и НАТО. Один из них предлагает принять часть Украины в Альянс. Другой же – вывести отношения на новый уровень, не предоставляя членство.

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Часть Украины в НАТО – насколько возможен такой вариант

Такой вариант предлагает воспользоваться опытом Западной Германии. Дело в том, что ФРГ стала частью НАТО в 1955 году. Тогда СССР выступал против такого решения, но сделать ничего не смог. И, наконец, в 1989 году, когда упала Берлинская стена, а Германия объединилась, то территория Восточной Германии (ГДР) стала частью Альянса также.

Издание отмечает, что сейчас многие европейские политики обсуждают этот вариант как возможный в отношении Украины. Однако здесь еще большую роль должно сыграть контрнаступление и актуальная ситуация на линии фронта – сколько территории будет оставаться под контролем боев, чья будет инициатива на поле битвы и какова интенсивность боев. Или, возможно, предстоящее контрнаступление приведет к переговорам или перемирию.

Но что проблема – опыт Западной Германии не совсем похож на опыт Украины. В 1955 году ФРГ и ГДР были одинаково признаны в мире и не находились в состоянии войны. Украина же в соответствии с международным правом имеет признанные границы, но часть территории сейчас контролируют российские войска.

СМИ не уточняет, каким образом НАТО может предложить частичное вступление в Альянс. То есть, как будет определяться тогда территория НАТО. Например, войдет ли в НАТО Черниговщина и Сумщина, приграничные которой ежедневно обстреливают Россия? Станет ли частью Альянса Николаевская область, 3 населенных пункта которой на Кинбурнской косе до сих пор в оккупации? А как насчет Днепропетровской области, ведь каждый день Россия обстреливает Никопольский район.

Важно! Если предположить, что НАТО решит принять часть Украины в НАТО, включая Сумщину, Черниговщину и Днепропетровщину (то есть областей, территория которых не находится в оккупации, но страдает от обстрелов), то это должно было бы прекратить атаки россиян, поскольку такие действия можно было бы квалифицировать как нарушение Статьи 5 о коллективной защите. Поддержат ли это все члены Альянса – неизвестно.

С другой стороны, использование опыта ФРГ угрожает, ведь его можно трактовать не только как шаг для Украины, но и сомнение относительно территориальной целостности, ведь Россия записала в своей конституции, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области и АР Крым якобы являются ее территорией. Члены Альянса не признают этого, но своеобразное "разделение Украины" в контексте членства может отыграть в этом плане злую шутку. Однако это лишь план, который обсуждают западные политики, поэтому стоит ждать саммита в Вильнюсе.

Новый статус Украины с перспективой членства

В то же время издание Eractiv пишет об еще одном плане, который предлагается в Альянсе. Он предусматривает новый статус Украины и вывод отношений между нашим государством и Альянсом на новый уровень. Для этого Альянс может предоставить Украине статус полноправного члена, а не приглашенного участника Совета Украина – НАТО.

Этот статус позволил бы украинской стороне при необходимости созвать встречи и организовывать консультации с другими членами Альянса и откроет новые сферы для сотрудничества с перспективой членства.

Однако какой бы вариант ни рассматривал Альянс, важно, чтобы все члены его поддерживали. То есть, этот же вариант со вступлением части Украины в НАТО выглядит маловероятным на фоне того, что не все страны на это согласятся из-за опасений относительно эскалации. Кроме того, Венгрия на фоне напряжения в отношениях с Украиной может блокировать определенные решения.