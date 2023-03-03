НАТО должно быть готово воевать с первого выстрела, – министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии считает восточный фланг НАТО самым важным для Альянса, поэтому он должен быть в безопасности. Поскольку именно на этом направлении проходит граница с главным врагом – Россией.

НАТО готовит новые гарантии безопасности Альянса, которые планируют обнародовать в апреле этого года. Об этом в интервью 24 Каналу заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Россия – самая большая угроза для НАТО

Министр обороны заявляет, что четкая формулировка понятия "враг" в Альянсе сформировалась именно во время Мадридского саммита, состоявшегося в июне 2022 года. Тогда члены НАТО определили Россию как самую большую угрозу.

Дело не в восточном фланге НАТО, а в том, чтобы НАТО было готово воевать с первого выстрела. И это ясное понимание уже с Мадридского саммита, что наибольшей угрозой для НАТО является Россия. А это также означает, что восточный фланг должен быть в безопасности,

– говорит глава Минобороны Эстонии.

Ханно Певкур сравнивает восточный фланг НАТО с открытой дверью. По его словам, если ее оставить открытой, то враг может войти и в следующие. Проводя такую параллель, глава эстонского Минобороны подчеркивает безопасность этого фланга Альянса.

Вот почему восточный фланг НАТО так важен, и вот почему в апреле мы обнародуем новые планы для обеих стран, и это именно то, что нам нужно для обеспечения безопасности НАТО,

– заявил Певкур.

Поддержка Эстонии в войне с Россией

На протяжении всего полномасштабного вторжения Эстония является одним из самых больших доноров военной помощи Украины. Еще до начала войны ВСУ получили на вооружение "Джавелины", которые помогли отбить Гостомель и удержать Киев.

Эстония передала Украине почти все свои 155-мм гаубицы. Украинские защитники уже закончили обучение на этой технике. По словам военнослужащих ВСУ, у них не возникло проблем с освоением гаубиц FH-70, так как они очень похожи на советские.

Кроме того, во время своего визита в Киев, 26 февраля, министр обороны Ханно Певкур объявил о новом пакете помощи. Украинские защитники получат полевой мобильный госпиталь Role 2, автоматы, пистолеты, беспилотники и многое другое необходимой военной поддержки.

Министр обороны Ханно Певкур подразумевает планы безопасности от НАТО как для Эстонии, так и для Украины.