НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай большой войны в Европе, –The Telegraph
Союзники по НАТО в Европе разрабатывают многочисленные сухопутные коридоры для американских войск и бронетехники на случай полномасштабной войны с Россией.
Разработка логистических маршрутов стала ключевым приоритетом после того, как лидеры НАТО в прошлом году договорились подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты Альянса.
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5 основных коридоров
Согласно плану, американские силы, будут высаживаться в одном из пяти портов и направляться к фронту по подготовленным маршрутам, в частности поездами. Сейчас известно о пяти основных коридорах, они идут из Нидерландов, Италии, Греции, Турции и Норвегии.
"В случае вторжения России в НАТО войска США будут отправлены в порт Роттердама, а затем отправлены на восток. Но за кулисами также достигаются договоренности о расширении маршрутов к другим портам, чтобы убедиться, что наземные линии связи не могут быть разорваны силами Москвы", – говорится в статье.
Сухопутные пути американских войск / Инфографика The Telegraph
Прорабатываются и пути транспортировки американских войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.
Важно и то, что в этих коридорах войска США не будут ограничены местными правилами и законами, поэтому смогут свободно перевозить грузы.
НАТО учитывает опыт Украины, что российские войска наносят массированные ракетные атаки по портам и другой логистике.
К слову, ранее Financial Times писало, что в НАТО есть только 5% средств противовоздушной обороны, нужных для защиты восточного фланга в Европе.
Возможна ли большая война и когда
- 4 июня главнокомандующий вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что "окно возможностей" НАТО для подготовки к вероятному противостоянию с Россией уменьшилось до 2 – 3 лет.
- Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе 2024-го, что Европа "сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет", и предупредил о вероятности нападения России через 5 – 8 лет.
- В декабре 2023 года Bild со ссылкой на собственные источники в разведке сообщило, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025-го, когда США окажутся "без лидера".