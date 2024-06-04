НАТО готовит сухопутные коридоры для войск США на случай большой войны в Европе, –The Telegraph

Союзники по НАТО в Европе разрабатывают многочисленные сухопутные коридоры для американских войск и бронетехники на случай полномасштабной войны с Россией.

Разработка логистических маршрутов стала ключевым приоритетом после того, как лидеры НАТО в прошлом году договорились подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности для защиты Альянса.

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5 основных коридоров

Согласно плану, американские силы, будут высаживаться в одном из пяти портов и направляться к фронту по подготовленным маршрутам, в частности поездами. Сейчас известно о пяти основных коридорах, они идут из Нидерландов, Италии, Греции, Турции и Норвегии.

"В случае вторжения России в НАТО войска США будут отправлены в порт Роттердама, а затем отправлены на восток. Но за кулисами также достигаются договоренности о расширении маршрутов к другим портам, чтобы убедиться, что наземные линии связи не могут быть разорваны силами Москвы", – говорится в статье.



Сухопутные пути американских войск / Инфографика The Telegraph

Прорабатываются и пути транспортировки американских войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

Важно и то, что в этих коридорах войска США не будут ограничены местными правилами и законами, поэтому смогут свободно перевозить грузы.

НАТО учитывает опыт Украины, что российские войска наносят массированные ракетные атаки по портам и другой логистике.

К слову, ранее Financial Times писало, что в НАТО есть только 5% средств противовоздушной обороны, нужных для защиты восточного фланга в Европе.

Возможна ли большая война и когда