"Оборона 2025": НАТО готовится к войне с Россией, – Bild

Россия постоянно угрожает, что не остановится на войне в Украине, а пойдет дальше против стран НАТО. В Альянсе готовятся на случай, если это окажется не пустыми угрозами.

Германия готовится к атаке российских сил на восточном фронте НАТО. Эскалация между Россией и Альянсом началась уже в феврале 2024 года, говорится в секретном документе, который попал в издание.

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"Оборона 2025"

Минобороны Германии в секретном документе излагает сценарий того, как НАТО и Россия могут дойти до конфликта. По сценарию Германии эскалация неизбежно перерастает в вооруженный конфликт летом 2025 года.

Издание не раскрывает деталей, связанных с войсками НАТО в целях обеспечения безопасности.

Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Согласно ему, Россия должна запустить очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине и до июня отбрасывает украинскую армию.

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Атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны. Под угрозой страны Балтии. Происходят столкновения, используемые Россией как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Уже в октябре 2024 года может возникнуть обострение, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

Именно тогда США в течение нескольких недель будут без лидера из-за выборов. Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО должна принять решение о мерах сдерживания. В "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат Бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после этого дня. Неизвестно, удастся ли НАТО сдержать Россию.

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