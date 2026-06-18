Речь идет о миллиардах, – министр обороны Эстонии высказался о новой помощи Украине

В НАТО надеются согласовать новый пакет долгосрочной поддержки для Украины в ходе саммита в Анкаре, который состоится 7 – 8 июля 2026 года. Это должно стать сигналом для Кремля, ведь речь идет о значительной финансовой поддержке нашего государства.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил "24 Каналу", что союзники в настоящее время работают над согласованием конкретных решений относительно дальнейшей помощи Украине. По его словам, поддержка будет охватывать не только военную сферу.

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На какую помощь может рассчитывать Украина?

По словам Ханно Певкура, страны НАТО намерены договориться об эффективной поддержке Украины еще до начала саммита в Анкаре.

Есть надежда, что мы сможем договориться о долгосрочной поддержке Украины. Мы работаем над этим в последние дни, и я действительно надеюсь, что до поездки в Анкару мы согласуем конкретные решения не только в военной сфере, но и в более широком контексте,

– сказал министр обороны Эстонии.

Новый пакет помощи должен стать не только поддержкой для нашего государства, но и четким сигналом России о неизменности позиции союзников.

Мы говорим о миллиардах, о десятках миллиардов ежегодно,

– отметил Певкур.

Он считает, что в НАТО готовы продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется, ведь долгосрочная поддержка — это путь к победе над страной-агрессором.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет представлена на саммите НАТО в Анкаре. Формат участия сначала не раскрывали, однако впоследствии президент подтвердил, что лично примет участие во встрече лидеров Альянса.