Эксперт из США рассказал о том, как изменилась стратегия НАТО после нападения России на Украину

В НАТО после вторжения России в Украину поняли, что коллективная безопасность является залогом существования. Поэтому члены Североатлантического союза работают над тем, чтобы сохранить единство в дальнейшем.

Международный эксперт по безопасности Эндрю Михта в интервью 24 каналу рассказал, как меняется стратегия и видение НАТО после вторжения России в Украину. По его словам, в случае США "сейчас это очень драматично меняется".

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Путин пытается разбить единство НАТО

Глава колледжа по вопросам изучения международной безопасности в Центре Джорджа Маршалла отметил, что США внедряют программу реформирования армии до 2035 года, "которая должна качественно изменить вооруженные силы к тому времени, а возможно немного раньше".

Европейские партнеры после мадридского саммита ясно поняли, что коллективная безопасность является залогом существования. Ранее в течение определенного времени финансированию и функционированию коллективной безопасности не уделялось достаточно внимания. На реформы членам Альянса потребуется время,

– сказал Эндрю Михта.

Интервью с Эндрю Михтой о войне в Украине: смотрите видео

Он подчеркнул важность, что сегодня НАТО является политически объединенным. "Мы работаем над тем, чтобы это единство сохранилось и дальше. Это очень важно с политической точки зрения, ведь Путин пытается разбить это единство", – отметил он.

По оценкам эксперта, НАТО потребуется несколько лет для полной реформы. Он уверен, что европейцы при поддержке США являются дееспособной силой.

Они прикрыты ядерным зонтиком ради того, чтобы сдерживание России было эффективным,

– добавил эксперт.

По его мнению, Украина своим сопротивлением России нейтрализовала "опасения двух театров боевых действий, которые готовили Россия и Китай для Запада – один в Восточной Европе, другой – в Индо-Тихоокеанском регионе".

Эндрю Михта отметил, что Украина фактически сдерживает "российское наступление на Европу".

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